Макеев: защитники удачно набрасывали, и получалось удачно забить

Нападающий олимпийской сборной России Алексей Макеев поделился впечатлениями от победы в Кубке Германии.

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«Победили за счёт хорошей самоотдачи и движения. Как только мы добавили в движении и стали садиться на защитников, начало появляться больше моментов. Что могу сказать о своих шайбах? Защитники хорошо набрасывали на ворота и получалось удачно забить. Например, первый гол – это хороший пас Хохлачёва, бросал в пустые ворота, просто клюшку нужно было подставлять», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.