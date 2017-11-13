Гол Анисимова не спас «Чикаго» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 7:5 в пользу гостей.

В составе победителей хет-трик оформил Майлз Вуд, отличившийся на 4-й, 18-й и 43-й минутах. Ещё по одному голу забили Энди Грин (24), Нико Хишир (27), Тейлор Холл (33) и Брайан Гиббонс (38). За «Блэкхоукс» шайбы забросили Артём Анисимов (1), Алекс Дебринкэт (14), Ян Рутта (17), Таннер Керо (18) и Патрик Кейн (40).