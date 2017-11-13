До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гол Анисимова не спас «Чикаго» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

Хоккей

«Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 7:5 в пользу гостей.

В составе победителей хет-трик оформил Майлз Вуд, отличившийся на 4-й, 18-й и 43-й минутах. Ещё по одному голу забили Энди Грин (24), Нико Хишир (27), Тейлор Холл (33) и Брайан Гиббонс (38). За «Блэкхоукс» шайбы забросили Артём Анисимов (1), Алекс Дебринкэт (14), Ян Рутта (17), Таннер Керо (18) и Патрик Кейн (40).

НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2017, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
5 : 7 4:2, 1:4, 0:1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Анисимов (Рутта, Кейн) – 00:41 (5x5), 1:1 – Вуд (Стэффорд, Холл) – 03:40 (5x4), 2:1 – Дебринкэт (Шмальц) – 13:41 (4x4), 3:1 – Рутта – 16:39 (5x4), 4:1 – Керо (Боума) – 17:01 (5x5), 4:2 – Вуд (Заха, Сантини) – 17:37 (5x5), 4:3 – Грин (Ноэсен, Коулман) – 23:07 (5x5), 4:4 – Хишир – 26:52 (5x5), 4:5 – Холл (Хишир, Грин) – 32:15 (5x5), 4:6 – Гиббонс (Вуд) – 37:05 (5x5), 5:6 – Кейн (Рутта, Шмальц) – 39:57 (5x4), 5:7 – Вуд (Братт, Хишир) – 42:21 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Джерси Дэвилз Чикаго Блэкхоукс Артём Анисимов
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент