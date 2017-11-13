Гол Орлова помог «Вашингтону» отыграться и победить «Эдмонтон» в серии буллитов

«Вашингтон Кэпиталз» вырвал победу у «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 42-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Эдмонтона» Джуджхар Хайра. Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов забросил ответную шайбу на 46-й минуте. В овертайме голов забито не было. Решающий буллит в послематчевой серии реализовал нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши.

Форварды «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов провели на льду 23 минуты 48 секунд и 22 минуты 21 секунду соответственно.

Видео гола Орлова можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».