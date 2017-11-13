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Гол Орлова помог «Вашингтону» отыграться и победить «Эдмонтон» в серии буллитов

Хоккей

«Вашингтон Кэпиталз» вырвал победу у «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 42-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Эдмонтона» Джуджхар Хайра. Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов забросил ответную шайбу на 46-й минуте. В овертайме голов забито не было. Решающий буллит в послематчевой серии реализовал нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши.

Форварды «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов провели на льду 23 минуты 48 секунд и 22 минуты 21 секунду соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2017, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2 : 1 0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 – Хайра (Пакаринен, Строум) – 41:32 (5x5), 1:1 – Орлов (Уилсон, Боуи) – 45:14 (5x5), 2:1 – Оши – 65:00 ( ПБ)

Видео гола Орлова можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Эдмонтон Ойлерз Дмитрий Орлов
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