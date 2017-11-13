Орлов забросил первую шайбу в сезоне и прервал 26-матчевую безголевую серию

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче с «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 2:1 Б.

Защитник «столичных» Дмитрий Орлов отметился заброшенной шайбой, сравняв счёт в начале третьего периода.



26-летний Орлов забросил свою первую шайбу в сезоне, всего у него в 18 матчах 3 (1+2) очка. Его безголевая серия длилась 26 матчей, последний раз он забивал гол 23 марта в матче с «Коламбус Блю Джекетс». Кроме того, в плей-офф сезона-2016/17 Орлов провёл 13 матчей и также не забрасывал.

Видео гола Орлова можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.