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Орлов забросил первую шайбу в сезоне и прервал 26-матчевую безголевую серию

Хоккей

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче с «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 2:1 Б.

Защитник «столичных» Дмитрий Орлов отметился заброшенной шайбой, сравняв счёт в начале третьего периода.

26-летний Орлов забросил свою первую шайбу в сезоне, всего у него в 18 матчах 3 (1+2) очка. Его безголевая серия длилась 26 матчей, последний раз он забивал гол 23 марта в матче с «Коламбус Блю Джекетс». Кроме того, в плей-офф сезона-2016/17 Орлов провёл 13 матчей и также не забрасывал.

Видео гола Орлова можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вашингтон Кэпиталз Дмитрий Орлов
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