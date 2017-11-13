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«Тампа» переиграла «Анахайм», Наместников забил гол, Кучеров набрал 1 очко

Хоккей

«Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Владислав Наместников (30-я минута) и Джей Ти Браун (48). За «Анахайм» гол забил Якоб Сильверберг (44).

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей. Голкипер Андрей Василевский отразил 26 бросков по своим воротам. Защитник Михаил Сергачёв провёл на льду 14 минут 18 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2017, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
1 : 2 0:0, 0:1, 1:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Наместников (Кучеров, Стэмкос) – 29:12 (5x4), 1:1 – Сильверберг (Вагнер, Кольяно) – 43:48 (5x5), 1:2 – Браун (Куниц, Кэллахэн) – 47:18 (5x5)

Видео гола Наместникова можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

В чём сила Кучерова и Стэмкоса? Они могут переписать новейшую историю НХЛ
Никита может забить больше 70 голов за сезон. И это не шутки.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анахайм Дакс Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский Владислав Наместников Михаил Сергачёв Никита Кучеров
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