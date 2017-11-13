«Тампа» переиграла «Анахайм», Наместников забил гол, Кучеров набрал 1 очко

«Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Владислав Наместников (30-я минута) и Джей Ти Браун (48). За «Анахайм» гол забил Якоб Сильверберг (44).

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей. Голкипер Андрей Василевский отразил 26 бросков по своим воротам. Защитник Михаил Сергачёв провёл на льду 14 минут 18 секунд.

Видео гола Наместникова можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».