Овечкин впервые в сезоне не нанёс бросков в створ и сыграл больше 23 минут

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Эдмонтон Ойлерз» впервые в сезоне не нанёс бросков по воротам, но установил личный рекорд по игровому времени в текущем регулярном чемпионате.



Овечкин провёл на площадке 23 минуты 48 секунд, в том числе три минуты 25 секунд в большинстве. Он закончил матч с показателем полезности «0», провёл два силовых приёма и заблокировал один бросок.

В 18 матчах этого сезона на счету Овечкина 13 голов и 8 передач. Он нанёс 80 бросков по воротам в этом сезоне и идёт на третьем месте по этому показателю после Макса Пачьоретти (85) и Эвандера Кейна (82).