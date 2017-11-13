Карлайл: все думали, что шайба в воротах, но должны быть доказательства

Главный тренер «Анахайм Дакс» Рэнди Карлайл прокомментировал поражение в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2) и незасчитанный гол в третьем периоде.

«Мы не очень хорошо начали, соперник больше контролировал шайбу, а мы просто стояли и смотрели. Если позволять себе такое с настолько мастеровитой командой, как «Тампа», они заставят нас выглядеть заурядно. Так и получилось.



Во второй половине матча мы стали играть лучше. Мы проиграли, упустили игрока, который забил победный гол. В битве спецбригад соперник тоже взял верх. «Тампа» забила в большинстве, а мы – нет. Не могу пожаловаться на старание, наш вратарь делал всё возможное, держал нас в игре. Затем мы разыгрались, дали себе шанс, но этого было недостаточно.



Что касается незасчитанного гола, думаю, все на арене скажут, что шайба была в воротах. Но должно быть неоспоримое доказательство, что шайба пересекла линию ворот, это правила. К сожалению, гол не засчитали. Но, по правде говоря, вы можете сказать, что шайба была в воротах? Все так думали, потому что она была под щитком. Но таковы реальность и правила. Иногда такие моменты складываются в твою пользу, иногда – нет.



Я думаю, перед победным голом игрока «Тампы» должны были удалить, он сунул клюшку в ноги Ватанена, а через пять секунд соперник забил. Я больше беспокоился за такие моменты, которые привели к голу, чем за видеопросмотр. Что есть, то есть, надо двигаться дальше», — сказал Карлайл в эфире клубного телевидения.

Видео незасчитанного гола «Анахайма» можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Видео победного гола Джей Ти Брауна можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.