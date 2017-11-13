Орлов: всегда приятно забить первый гол в сезоне, Уилсон отдал классный пас

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал победу в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (2:1 Б) и свой гол, который стал для него первым в сезоне.

«Всегда приятно забить первый гол в сезоне. Мы сравняли счёт. Я выиграл немного времени. Форвард соперника Хайра сблизился со мной, так что я отдал передачу и пошёл на ворота. Уилсон здорово сыграл. Немного подождал, пока на него не выдвинется соперник, и классно отпасовал мне. Мне надо было попасть по воротам. Я это сделал, и мы забили. В целом мы провели хороший матч, Холтби сыграл потрясающе, сильно нам помог, делая великолепные сейвы. У нас отличные буллитёры, Оши здорово сыграл, как и всегда, и мы выиграли», — сказал Орлов в эфире клубного телевидения.

События дня НХЛ. Ноль бросков Овечкина и чудо-сейв Василевского А Анисимов забил рукой.

Видео гола Орлова можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».