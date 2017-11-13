OHL: форвард «Питерборо» Коростелёв забил победный гол и стал 2-й звездой матча

Нападающий команды OHL «Питерборо» Никита Коростелёв набрал два очка и был признан второй звездой матча с «Кингстоном» (6:3).



Во втором периоде Коростелёв реализовал большинство, сделав счёт 4:1, и этот гол стал победным. Кроме того, он ассистировал Джонатану Энгу в третьем периоде. Коростелёв нанёс три броска по воротам и завершил матч с показателем полезности «+2».

Видеообзор матча можно посмотреть на сайте OHL.

Русская неделя в Америке: Проворов играет по полчаса, Гурьянову пора в КХЛ 60 бросков по воротам Варламова, полезность Тарасенко, голевые засухи Гурьянова и Панарина, а также сводки из юниорских лиг Канады.

Справка «Чемпионата»



Никита Коростелёв, родился 8 февраля 1997 года в Москве.



Воспитанник московской команды «Белые Медведи», переехал в Канаду в сезоне-2011/12, где сначала выступал в различных юношеских командах, а с сезона-2013/14 стал играть в OHL. Провёл 240 матчей за «Сарнию» и «Питерборо» и набрал 219 (101+118) очков. В этом сезоне на его счету 22 (8+14) балла в 17 играх.