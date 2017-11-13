Михаил Григоренко установил бомбардирский рекорд сборной России на Кубке Карьяла

Нападающий сборной России Михаил Григоренко установил рекорд национальной команды по количеству очков на Кубке Карьяла в одном сезоне.

Российский хоккеист был признан лучшим нападающим турнира, набрав 6 (4+2) баллов за результативность. До этого максимум по пять очков набирали: Илья Ковальчук и Александр Скугарев в 2004 году, Алексей Морозов в 2009-м и Александр Радулов в 2011-м. Первые трое набирали 3+2, а Радулов — 4+1.

Кроме того, Григоренко — первый игрок сборной России во всех розыгрышах Кубка Карьялы, на счету есть хет-трик. За 22 турнира российская сборная сыграла 66 игр, и в них было зафиксировано 15 дублей.