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Михаил Григоренко установил бомбардирский рекорд сборной России на Кубке Карьяла

Хоккей

Нападающий сборной России Михаил Григоренко установил рекорд национальной команды по количеству очков на Кубке Карьяла в одном сезоне.

Российский хоккеист был признан лучшим нападающим турнира, набрав 6 (4+2) баллов за результативность. До этого максимум по пять очков набирали: Илья Ковальчук и Александр Скугарев в 2004 году, Алексей Морозов в 2009-м и Александр Радулов в 2011-м. Первые трое набирали 3+2, а Радулов — 4+1.

Кроме того, Григоренко — первый игрок сборной России во всех розыгрышах Кубка Карьялы, на счету есть хет-трик. За 22 турнира российская сборная сыграла 66 игр, и в них было зафиксировано 15 дублей.

Хет-трик Григоренко – заслуга партнёров. Оценки сборной России
Четвёртое звено нашей сборной провело идеальный матч.
Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
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