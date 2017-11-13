«Спартак» представил логотип ретроматча со «Слованом»

«Спартак» представил логотип ретроматча, который состоится в Москве 9 декабря и будет посвящён дню рождения клуба. Логотип был разработан студией спортивного дизайна «Quberten». Работу над символикой прокомментировал дизайнер Андрей Горбунов.

«Ретроматч в нынешнем году посвящён эпохе 80-х. Разумеется, логотип мы сделали в стилистике того же десятилетия. Главным атрибутом является надпись «Ретро» с характерным начертанием букв и прожилками, создающими необходимое настроение тех лет. В логотипе присутствует стилизованная башня московского Кремля, отдаленно напоминающая эмблему Олимпиады-80 — одного из главных событий этого десятилетия. Также мы использовали винтажный ромбик, заставляющий погрузиться в воспоминания о нашем недавнем прошлом. На красном фоне эмблема по аналогии с аутентичным комплектом игровой формы «Спартака» второй половины 80-х используется в инвертированном варианте», — цитирует Горбунова пресс-служба клуба.

Видео можно посмотреть также на канале «Спартака» в YouTube.