Шипачёв и Ковальчук отправились со СКА на выезд

СКА отправился на выезд на Дальний Восток, где проведёт три матча – с «Адмиралом» (14.11), «Амуром» (16.11) и «Куньлунь Ред Стар» (18.11). С командой поехали Илья Ковальчук, который восстановился от травмы, и Вадим Шипачёв, который недавно подписал контракт с питерскими «армейцами» после возвращения из НХЛ. Из-за травм в клубе остались Павел Дацюк, Сергей Широков и Роман Рукавишников.

На выезд отправились следующие игроки:

Вратари: Игорь Шестёркин, Микко Коскинен, Сергей Коробов.

Защитники: Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Андрей Зубарев, Давид Рундблад, Егор Рыков, Динар Хафизуллин, Патрик Херсли, Егор Яковлев.

Нападающие: Александр Барабанов, Иван Володин, Никита Гусев, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Максим Карпов, Евгений Кетов, Илья Ковальчук, Ярно Коскиранта, Денис Орлович-Грудков, Сергей Плотников, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов, Вадим Шипачёв.