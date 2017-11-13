Игрок Ночной лиги установил рекорд Рязанской области, забросив шайбу в 66 лет

Играющий тренер команды «Мещера» из города Гусь-Железный Рязанской области Анатолий Абрамов забросил шайбу в возрасте 66 лет, трёх месяцев и 15 дней, установив рекорд любительского хоккея в Рязанской области.



В матче, который прошёл в сасовском дворце «Планета спорта», «Мещера» выиграла у команды «Лесной» из одноименного поселка со счётом 9:0. Абрамов набрал 2 (1+1) очка. Победу прокомментировал руководитель команды «Мещера» Владимир Руднев.



«Первый период проходил нервно, сказывалось волнение. Были моменты у соперников, но мы сумели отстоять свои ворота в неприкосновенности. Нужно отдать должное нашей команде, во втором периоде мы собрались, сумели проявить себя. Хорошо сыграли все три звена. Соперники, наоборот, сникли. У нас заслуженно приз лучшего игрока достался Ивану Бахилову. Здорово сыграл Анатолий Иванович Абрамов. Свою шайбу забросил Анатолий Лушин. Хорошо действовали и защитники, и вратари», — цитирует Руднева пресс-служба Ночной лиги.

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