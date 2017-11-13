Кучеров – о лидерстве по голам: тренировал бросок. 10 раз брошу — одна залетит

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился впечатлением о старте регулярного сезона НХЛ. Кучеров является лучшим снайпером и вторым бомбардиром лиги после Стивена Стэмкоса, у него на счету 30 (16+14) очков. «Тампа» возглавляет турнирную таблицу НХЛ, набрав 30 очков в 18 играх.

«Я считаю, мы примерно одинаково видим игру со Стэмкосом и Наместниковым. Мы понимаем, когда нужно бросать, когда отдавать и куда открываться. Так что я получаю большое удовольствие от игры с ними.



Что касается моего количества голов, то, наверное, больше бросаю. Летом много тренировал бросок. 10 раз брошу – одна должна залететь. Играю с хорошими партнёрами, они отдают хорошие передачи. Как я и говорил, у нас в тройке хорошее взаимопонимание, от этого приходят голы.



Надеюсь, что «Тампа» будет придерживаться планки, которую мы сейчас задали. Главное — не останавливаться и продолжать расти, и тогда всё будет лучше с каждой неделей и месяцем. Будем стараться попасть в плей-офф», — сказал Кучеров в эфире телевидения НХЛ.