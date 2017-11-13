«Автомобилист» и «Урал» собрали 488 тыс. руб. для интерната на матче в валенках

«Автомобилист» и «Урал» провели благотворительный матч в валенках, чтобы собрать деньги для для школы-интерната «Эверест». Было собрано 488 тыс. рублей, которые пойдут на строительство специальной спортивной площадки, которая поможет детям с различными диагнозами развиваться физически и хотя бы частично победить болезнь.

Хоккеисты и футболисты вышли на лёд “Уральца” в валенках, сыграли один тайм в хоккей, один — в футбол. Хоккейная часть завершилась со счётом 5:1 в пользу «Автомобилиста», в футбольной победил «Урал» — 2:1.

Мероприятие посетили нападающий “Автомобилиста” Анатолий Голышев и капитан “Урала” Артём Фидлер. Они передали организаторам валенки и игровые снаряды с матча, хоккейный свитер и футбольную майку с автографами. Все вырученные с аукциона деньги также были переданы “Эвересту”.

Видео можно посмотреть также на канале «Автомобилиста» в YouTube.