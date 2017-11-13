ЦСКА запустил в продажу 3 вида мини-абонементов на 7-матчевую домашнюю серию

В преддверии семиматчевой домашней серии московский ЦСКА выпустил в продажу мини-абонементы для болельщиков.



С 15 ноября по 1 декабря ЦСКА сыграет с «Салаватом Юлаевым», «Ак Барсом», «Нефтехимиком», ХК «Сочи», «Адмиралом», «Куньлунем» и «Амуром».



Приобретя мини-абонемент «Хет-трик», болельщики смогут посетить три матча ЦСКА (с «Салаватом Юлаевым», «Нефтехимиком» и «Куньлунь Ред Стар») по цене двух. Мини-абонемент «Покер» даст возможность посетить четыре матча (с «Ак Барсом», ХК «Сочи», «Нефтехимиком» и «Куньлунь Ред Стар») по цене трёх. А приобретя «Великолепную семёрку» – мини-абонемент на всю домашнюю серию, – фанаты «армейцев» смогут посетить все семь матчей по цене пяти.



Мини-абонементы можно приобрести в кассах ЛДС ЦСКА и на официальном сайте московского клуба.