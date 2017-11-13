Гулявцев: «Северсталь» продолжит направление, в котором шла до перерыва

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев рассказал о подготовке во время паузы в чемпионате и отметил, что команда будет стремиться продолжить направление, в котором шла до перерыва. «Северсталь» выиграла пять из последних шести встреч и занимает шестое место в Западной конференции.



«График проведённого игрового отрезка в чемпионате был напряжённый, игры сумасшедшие, и ребятам нужно было передохнуть, подлечить травмы. Поэтому мы дали ребятам отдохнуть пару дней. В тренировочном процессе сейчас серьёзно готовились к домашней серии игр, дали физики и интенсивности в тренировках, подработали тактические моменты.

Мы будем стремиться идти в том же направлении, в котором шли до перерыва. Задачи перед командой остаются. Задачи решаемые. Дмитрий Кагарлицкий вернулся из сборной, и уже в первом домашнем матче с «Трактором» мы рассчитываем на него. Павел Чернов уже приступил к тренировкам в зале, в следующий понедельник он присоединится к команде и, возможно, поедет с командой на выезд", — приводит слова Гулявцева пресс-служба клуба.

Гудачек: спою «рюмку водки», если «Северсталь» выйдет в плей-офф Тот самый вратарь-шоумен из YouTube пришёл в редакцию «Чемпионата».

Видео интервью Гулявцева можно посмотреть также на канале «Северстали» в YouTube.