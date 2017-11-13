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Чемпионский перстень «Лады» сезона-1993/94 выставлен на торги за 37 тыс. рублей

Хоккей

Золотой перстень, созданный в честь победы тольяттинской «Лады» в чемпионате России сезона-1993/94, продаётся через сайт интернет-объявлений. Автор объявления неизвестен, но свой перстень он оценивает в 37,5 тыс. рублей.

Тольяттинский клуб в сезоне-1993/94 выиграл Межнациональную хоккейную лигу, в которой участвовали команды из стран бывшего СССР. В финале турнира «Лада» обыграла московское «Динамо», бронзовым призёром стал челябинский «Трактор».

Фото: Avito.ru

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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