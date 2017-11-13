Шевелёв: минское «Динамо» за 9 лет ничего не показало в КХЛ, только бабло рубят

Экс-игрок сборной Беларуси Андрей Шевелёв негативно оценил период выступления минского «Динамо» в КХЛ.



«Игра „Динамо“ вообще никак. Ни игры, ничего, только бабло рубят, а по факту за девять лет пустота, ничего не показали за это время. Это моё мнение как болельщика. Всегда нужно что-то сделать, а потом контракты нереальные заключать. У нас почему-то по-другому, людей подписывают, а они кататься по факту не умеют. Вот за кем не слежу, так это за этим клубом. Ладно, если бы там играли молодые, перспективные наши белорусы, тогда другое дело, а так, играет непонятно кто и что, старые никому не нужные игроки», — цитирует игрока «Страница хоккея Беларуси».

Рейтинг – не приговор. Что делают клубы, чтобы остаться в КХЛ? Круче всех работает «Северсталь». А у кого почти нет шансов остаться в лиге?