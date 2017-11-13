Обладателя Кубка Стэнли Ниеми выставил на драфт отказов второй клуб в сезоне

«Флорида Пантерз» выставила на драфт отказов финского голкипера Антти Ниеми, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Эллиотт Фридман. Вратарь попал на драфт отказов во второй раз в сезоне: сначала от его услуг отказался «Питтсбург», после чего он отправился в «Пантерз».



В текущем чемпионате 34-летний финский вратарь сыграл три матча за «Питтсбург», пропуская в среднем 7,49 шайбы за игру и отражая 79,7% бросков. За «Флориду» Ниеми провёл две игры, пропуская в среднем 5,11 шайбы за игру и отражая 87,2% бросков.

«Флорида» забрала с драфта отказов «Питтсбурга» голкипера Ниеми