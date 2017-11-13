Нападающий Андрей Локтионов вернулся в «Локомотив»

Ярославский «Локомотив» заключил двухлетний контракт с нападающим Андреем Локтионовым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



27-летний форвард последние три года выступал в КХЛ за «Локомотив», а в межсезонье подписал просмотровый контракт с «Лос-Анджелес Кингз», однако клуб не стал предлагать ему полноценное соглашение. В прошлом сезоне Локтионов провёл 58 матчей регулярного чемпионата и набрал 27 (12+15) очков. В плей-офф на счету игрока 12 (4+8) очков в 15 матчах.



Также ярославцы переподписали контракт с защитником Никитой Черепановым — новое двустороннее соглашение рассчитано на два сезона. Подписано полноценное соглашение с защитником Александром Кутузовым.



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Андрей Локтионов может перейти в «Локомотив»