Горак: “Витязь” находится внизу таблицы, каждая игра сродни плей-офф

Нападающий “Витязя” Роман Горак поделился впечатлениями от игры за сборную Чехии на Кубке Карьяла, а также предположил, почему его команда проиграла “Сочи” со счётом 2:4.



“Поездка на Кубок Карьяла выдалась хорошей. Играть за национальную команду — большая честь, мне очень понравилось. Но я вернулся, и теперь мне нужно сфокусироваться на выступлениях за команду. На Евротуре я провёл не много времени на льду. В нашей сборной собраны хорошие игроки. Естественно, я выложился и показал всё, на что способен. Для меня большое удовольствие — играть за сборную Чехии. Я счастлив возвратиться назад.



Игра с “Сочи” была действительно важной. Мы хорошо сыграли первые два периода, вели с преимуществом в один гол, но потом нам забил Падакин. Мы должны были сыграть по-другому. Это была не лучшая игра с нашей стороны. Сейчас “Витязь” находится внизу турнирной таблицы, и каждая игра для нас — сродни плей-офф. Мы должны побеждать, если хотим туда попасть. Нам нужно собраться и сфокусироваться на следующем матче. В этом сезоне мне тяжело даются голы. Сегодня я бросил пять-шесть раз, но опять не забил. Мне нужно над этим работать”, — передаёт слова Горака корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

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