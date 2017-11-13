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Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: шестая подряд победа «Зауралья»

Хоккей

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в котором было сыграно 11 матчей.

«Реактор» потерпел поражение от «Ирбиса», матч завершился со счётом 2:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2017, понедельник. 14:00 МСК
Реактор
Нижнекамск
2 : 3 1:1, 1:1, 0:1
Ирбис
Казань
0:1 – Кондратьев (Пьянов, Дегтярёв) – 06:05 (5x5), 1:1 – Тимиров (Пикушин, Гильманов) – 18:24 (5x5), 2:1 – Тимиров (Хасанов) – 32:48 (5x5), 2:2 – Тумченко – 39:10 (5x5), 2:3 – Галимов (Журавлёв, Богатов) – 56:46 (5x4)

«Омские Ястребы» в серии буллитов одолели «Сибирских Снайперов» — 4:3 Б.

МХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2017, понедельник. 14:00 МСК
Омские Ястребы
Омская область
4 : 3 0:2, 1:0, 2:1, 0:0, 1:0
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
0:1 – Аксёненко – 08:58 (5x5), 0:2 – Ткаченко (Кононов) – 13:19 (5x5), 1:2 – Мельников (Шапорев) – 26:04 (5x5), 2:2 – Самохвалов (Мельников) – 45:46 (5x5), 3:2 – Рожковский (Самохвалов) – 51:35 (5x4), 3:3 – Лапин (Челбаев, Шашков) – 57:57 (5x5), 4:3 – Мельников – 65:00 ( ПБ)

«Стальные Лисы» уступили «Мамонтам Югры» — 1:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2017, понедельник. 15:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
1 : 2 0:1, 1:1, 0:0
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
0:1 – Еркин (Гайдеик, Вахрутдинов) – 14:20 (5x4), 0:2 – Грымзин (Еркин, Вахрутдинов) – 26:37 (5x4), 1:2 – Дубин (Мещеряков) – 33:39 (5x5)

«Алтай» проиграл «Толпару» в серии буллитов — 3:4 Б.

МХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2017, понедельник. 15:30 МСК
Алтай
Усть-Каменогорск
3 : 4 1:1, 1:1, 1:1, 0:1, 0:1
Толпар
Уфа
0:1 – Пачин (Миргалиев, Абдеев) – 10:59 (4x5), 1:1 – Гришанов (Яковлев, Епишев) – 19:35 (5x4), 2:1 – Епишев (Гапонов) – 20:48 (5x4), 2:2 – Ахияров (Чистяков, Синявский) – 27:40 (5x4), 3:2 – Гришанов (Епишев, Гапонов) – 45:59 (5x4), 3:3 – Синявский – 59:42 (5x4), 3:4 – Скориков – 65:00 (5x5)

«Белые Медведи» переиграли «Кузнецких Медведей» — 4:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2017, понедельник. 16:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
4 : 1 1:0, 1:0, 2:1
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
1:0 – Мансуров (Шадрин, Яковлев) – 03:50 (5x5), 2:0 – Лапшин (Ширяев, Шафигулин) – 38:53 (5x5), 3:0 – Яковлев (Шадрин, Кулиев) – 42:03 (5x5), 3:1 – Зиновьев (Лудцев) – 44:21 (5x5), 4:1 – Кулиев (Яковлев, Карпухин) – 50:17 (5x4)

«Снежные Барсы» одолели «Авто» — 3:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2017, понедельник. 16:00 МСК
Снежные Барсы
Астана
3 : 2 1:0, 1:0, 1:2
Авто
Екатеринбург
1:0 – Гатиятов (Мельников) – 19:22 (5x5), 2:0 – Муратов – 38:13 (5x5), 2:1 – Голещихин (Дербенёв) – 47:10 (5x5), 2:2 – Белоцкий (Голещихин) – 48:41 (5x5), 3:2 – Балдин (Соколка, Мелихов) – 52:23 (5x5)

«Сарматы» уверенно обыграли «Тюменский Легион» — 5:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Сарматы
Оренбург
5 : 2 0:1, 1:0, 4:1
Тюменский Легион
Тюмень
0:1 – Чекмарёв – 13:23 (5x5), 1:1 – Куров (Бардаков, Юлбарисов) – 32:17 (5x4), 2:1 – Любишкин (Куров) – 40:57 (5x5), 3:1 – Сгибнев (Колмагоров, Михалёв) – 45:05 (5x5), 4:1 – Любишкин (Юлбарисов, Куров) – 49:56 (5x5), 5:1 – Сгибнев (Колмагоров, Куров) – 53:18 (5x5), 5:2 – Леваков (Плетников) – 57:12 (5x5)

«Спутник» взял верх над «Ладьёй» — 3:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Спутник
Альметьевск
3 : 1 0:0, 1:0, 2:1
Ладья
Тольятти
1:0 – Нуруллин (Назмутдинов) – 25:43 (5x5), 2:0 – Чупин (Смирнов, Антонов) – 44:26 (5x5), 3:0 – Смирнов (Солонинка, Антонов) – 51:04 (5x4), 3:1 – Ляхов (Грошев, Сыромятников) – 58:54 (5x4)

«Спартак» одолел «Динамо» СПб — 1:0.

МХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2017, понедельник. 17:00 МСК
МХК Спартак
Москва
1 : 0 0:0, 1:0, 0:0
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 – Леванов (Круженков, Кузьменко) – 27:06 (5x5)

МХК «Динамо» потерпело поражение от «Чайки» — 1:4.

МХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2017, понедельник. 19:00 МСК
МХК Динамо
Москва
1 : 4 0:0, 0:0, 1:4
Чайка
Нижний Новгород
0:1 – Клопов (Шепелев) – 45:11 (5x5), 0:2 – Рунов (Коротин, Жилов) – 46:59 (5x5), 0:3 – Жилов (Коротин) – 47:37 (5x4), 1:3 – Семенеко (Озеров) – 50:00 (5x5), 1:4 – Жилов (Коротин) – 54:19 (5x5)

«Крылья Советов» проиграли «СКА-1946» — 2:4.

МХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Крылья Советов
Москва
2 : 4 1:2, 1:1, 0:1
СКА-1946
Санкт-Петербург
0:1 – Жук – 09:01 (5x5), 0:2 – Курбатов (Цицюра, Сультеев) – 14:14 (5x4), 1:2 – Садретдинов (Сыроежкин, Полуэктов) – 15:38 (5x4), 1:3 – Сультеев (Иванов) – 21:24 (5x4), 2:3 – Шабаев (Садретдинов, Сыроежкин) – 25:48 (5x4), 2:4 – Цицюра (Курбатов, Бондарук) – 59:56 (en)

В ВХЛ было сыграно три матча.

«Зауралье» одержало победу над «СКА-1946» — 3:0.

ВХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2017, понедельник. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
3 : 0 0:0, 0:0, 3:0
СКА-Нева
Санкт-Петербург
1:0 – Рехтин (Маслов, Цыганов) – 54:47 (5x5), 2:0 – Муштаев (Фаст) – 57:50 (5x4), 3:0 – Ольшанский – 59:43 (en)

«Рубин» уступил «Динамо» СПб — 1:2.

ВХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
1 : 2 0:1, 0:0, 1:1
Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 – Назаревич (Бирюков, Шевченко) – 04:35 (5x4), 1:1 – Давыдов (Ерофеев, Савенков) – 40:32 (5x5), 1:2 – Кузнецов (Барабанов, Чебыкин) – 51:26 (5x5)

«Ижсталь» проиграла «Нефтянику» — 3:4 ОТ.

ВХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2017, понедельник. 17:30 МСК
Ижсталь
Ижевск
Нефтяник
Альметьевск
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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