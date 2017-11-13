Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: шестая подряд победа «Зауралья»

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в котором было сыграно 11 матчей.



«Реактор» потерпел поражение от «Ирбиса», матч завершился со счётом 2:3.

«Омские Ястребы» в серии буллитов одолели «Сибирских Снайперов» — 4:3 Б.

«Стальные Лисы» уступили «Мамонтам Югры» — 1:2.

«Алтай» проиграл «Толпару» в серии буллитов — 3:4 Б.

«Белые Медведи» переиграли «Кузнецких Медведей» — 4:1.

«Снежные Барсы» одолели «Авто» — 3:2.

«Сарматы» уверенно обыграли «Тюменский Легион» — 5:2.

«Спутник» взял верх над «Ладьёй» — 3:1.

«Спартак» одолел «Динамо» СПб — 1:0.

МХК «Динамо» потерпело поражение от «Чайки» — 1:4.

«Крылья Советов» проиграли «СКА-1946» — 2:4.

В ВХЛ было сыграно три матча.



«Зауралье» одержало победу над «СКА-1946» — 3:0.

«Рубин» уступил «Динамо» СПб — 1:2.

«Ижсталь» проиграла «Нефтянику» — 3:4 ОТ.