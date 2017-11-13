Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: шестая подряд победа «Зауралья»

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в котором было сыграно 11 матчей.
«Реактор» потерпел поражение от «Ирбиса», матч завершился со счётом 2:3.
Нижнекамск
Казань
«Омские Ястребы» в серии буллитов одолели «Сибирских Снайперов» — 4:3 Б.
Омская область
Новосибирская область
«Стальные Лисы» уступили «Мамонтам Югры» — 1:2.
Магнитогорск
Ханты-Мансийск
«Алтай» проиграл «Толпару» в серии буллитов — 3:4 Б.
Усть-Каменогорск
Уфа
«Белые Медведи» переиграли «Кузнецких Медведей» — 4:1.
Челябинск
Новокузнецк
«Снежные Барсы» одолели «Авто» — 3:2.
Астана
Екатеринбург
«Сарматы» уверенно обыграли «Тюменский Легион» — 5:2.
Оренбург
Тюмень
«Спутник» взял верх над «Ладьёй» — 3:1.
Альметьевск
Тольятти
«Спартак» одолел «Динамо» СПб — 1:0.
Москва
Санкт-Петербург
МХК «Динамо» потерпело поражение от «Чайки» — 1:4.
Москва
Нижний Новгород
«Крылья Советов» проиграли «СКА-1946» — 2:4.
Москва
Санкт-Петербург
В ВХЛ было сыграно три матча.
«Зауралье» одержало победу над «СКА-1946» — 3:0.
Курган
Санкт-Петербург
«Рубин» уступил «Динамо» СПб — 1:2.
Тюмень
Санкт-Петербург
«Ижсталь» проиграла «Нефтянику» — 3:4 ОТ.
Ижевск
Альметьевск