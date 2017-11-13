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Первый гол Бурдасова за «Салават» не спас клуб от поражения в игре со «Слованом»

Хоккей

Братиславский «Слован» на домашнем льду взял верх над уфимским «Салаватом Юлаевым», встреча завершилась со счётом 3:2. Подопечные Эркки Вестерлунда проиграли четыре из пяти последних матчей.

В составе команды хозяев заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Михал Ржепик, Зак Бойчак и Михал Серсен. У «Салавата» голами отметились Йоонас Кемппайнен и Антон Бурдасов, для которого шайба стала первой, заброшенной за уфимский клуб.

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КХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2017, понедельник. 21:30 МСК
Слован
Братислава
3 : 2 1:0, 0:0, 2:2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Ржепик – 02:31 (5x5), 2:0 – Бойчак (Бачик, Ревай) – 45:17 (5x5), 3:0 – Серсен (Бойчак) – 49:00 (5x5), 3:1 – Кемппайнен (Хартикайнен) – 51:29 (5x5), 3:2 – Бурдасов (Фёдоров) – 55:37 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Салават Юлаев ХК Слован
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