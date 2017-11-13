Первый гол Бурдасова за «Салават» не спас клуб от поражения в игре со «Слованом»

Братиславский «Слован» на домашнем льду взял верх над уфимским «Салаватом Юлаевым», встреча завершилась со счётом 3:2. Подопечные Эркки Вестерлунда проиграли четыре из пяти последних матчей.



В составе команды хозяев заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Михал Ржепик, Зак Бойчак и Михал Серсен. У «Салавата» голами отметились Йоонас Кемппайнен и Антон Бурдасов, для которого шайба стала первой, заброшенной за уфимский клуб.



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