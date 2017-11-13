Билялетдинов: «Ак Барс» серьёзно готовился к игре, но не смог исправить ошибки

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от матча с минским «Динамо», в котором его подопечные проиграли со счётом 1:4.



«Мы к этой игре готовились серьёзно. Был маленький перерыв, мы поработали. К сожалению, те недостатки, которые у нас были, мы по определённым причинам не смогли поправить. Конечно, хотелось бы их исправить. Будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова главного тренера официальный сайт клуба.



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«Ак Барс» проиграл в гостях минскому «Динамо», потерпев третье поражение подряд