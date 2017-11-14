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Дуайер: победа над «Ак Барсом» важна для «Динамо», команда хорошо действовала

Хоккей

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги встречи с казанским «Ак Барсом», в которой его команда сумела одержать победу со счётом 4:1.

«Очень важная победа, особенно после паузы. Мне понравилось, как действовала команда. Я говорил ребятам, что надо активно начать матч. Все звенья хорошо справились со своими задачами. Также хотел бы выделить игру в неравных составах. Хорошо действовали и в большинстве, и в меньшинстве», — приводит слова Дуайера официальный сайт казанской команды.

«Ак Барс» проиграл в гостях минскому «Динамо», потерпев третье поражение подряд
Источник: Официальный сайт ХК "Ак Барс" Сообщить об ошибке
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