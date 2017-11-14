Дуайер: победа над «Ак Барсом» важна для «Динамо», команда хорошо действовала

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги встречи с казанским «Ак Барсом», в которой его команда сумела одержать победу со счётом 4:1.



«Очень важная победа, особенно после паузы. Мне понравилось, как действовала команда. Я говорил ребятам, что надо активно начать матч. Все звенья хорошо справились со своими задачами. Также хотел бы выделить игру в неравных составах. Хорошо действовали и в большинстве, и в меньшинстве», — приводит слова Дуайера официальный сайт казанской команды.

«Ак Барс» проиграл в гостях минскому «Динамо», потерпев третье поражение подряд