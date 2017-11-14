Сборная России U20 проиграла сборной OHL, счёт в суперсерии — 2-2

Сборная России U20 потерпела поражение от сверстников из OHL Канады. Встреча состоялась на «Садбери Комьюнити-Арене» в Садбери (Канада) и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Канадцы вышли вперёд на 4-й минуте после гола Ника Судзуки. На 7-й минуте Андрей Алтыбармакян счёт сравнял, а на 29-й Дмитрий Соколов вывел вперёд россиян. На второй перерыв команды ушли при равном счёте — Коннор Тимминс забил гол на 32-й минуте. В третьем периоде канадцы вырвали победу благодаря шайбам Судзуки, оформившего дубль, и Кевина Баля.

Таким образом, счёт в суперсерии стал ничейным — 2-2.