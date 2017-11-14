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Сборная России U20 проиграла сборной OHL, счёт в суперсерии — 2-2

Хоккей

Сборная России U20 потерпела поражение от сверстников из OHL Канады. Встреча состоялась на «Садбери Комьюнити-Арене» в Садбери (Канада) и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Канадцы вышли вперёд на 4-й минуте после гола Ника Судзуки. На 7-й минуте Андрей Алтыбармакян счёт сравнял, а на 29-й Дмитрий Соколов вывел вперёд россиян. На второй перерыв команды ушли при равном счёте — Коннор Тимминс забил гол на 32-й минуте. В третьем периоде канадцы вырвали победу благодаря шайбам Судзуки, оформившего дубль, и Кевина Баля.

Таким образом, счёт в суперсерии стал ничейным — 2-2.

Суперсерия Россия U20 - Канада U20
14 ноября 2017, вторник. 03:00 МСК
Россия U20
2 : 4 1:1, 1:1, 0:2
Канада OHL
0:1 – Судзуки (Тимминс) – 03:12 (5x4), 1:1 – Алтыбармакян (Полодян, Елизаров) – 06:36 (5x5), 2:1 – Соколов (Манукян, Саморуков) – 28:29 (5x5), 2:2 – Тимминс (Судзуки, Типпетт) – 31:53 (5x4), 2:3 – Судзуки (Тимминс, Дарзи) – 44:09 (5x5), 2:4 – Баль (Форментон, Ан) – 44:40 (5x5)
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Основного вратаря Владислава Сухачёва заменили второй раз за суперсерию.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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