«Каролина» — «Даллас»: Терявяйнен оформил натуральный хет-трик за семь минут

«Каролина Харрикейнз» одержал крупную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» со счётом 5:1.



Нападающий «ураганов» Теуво Терявяйнен оформил в этом матче натуральный хет-трик – забил три гола подряд в третьем периоде. На третьей минуте заключительного игрового отрезка он реализовал большинство, на седьмой сделал счёт 3:1, а на 10-й забросил свою третью шайбу.



Между первым и третьим голом прошло семь минут пять секунд. Для Терявяйнена этот хет-трик стал первым в НХЛ.



Видео третьего гола Терявяйнена можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.