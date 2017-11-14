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«Каролина» — «Даллас»: Терявяйнен оформил натуральный хет-трик за семь минут

Хоккей

«Каролина Харрикейнз» одержал крупную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» со счётом 5:1.

Нападающий «ураганов» Теуво Терявяйнен оформил в этом матче натуральный хет-трик – забил три гола подряд в третьем периоде. На третьей минуте заключительного игрового отрезка он реализовал большинство, на седьмой сделал счёт 3:1, а на 10-й забросил свою третью шайбу.

Между первым и третьим голом прошло семь минут пять секунд. Для Терявяйнена этот хет-трик стал первым в НХЛ.

Видео третьего гола Терявяйнена можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Даллас Старз Каролина Харрикейнз
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