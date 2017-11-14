Радулов в третий раз в сезоне завершил матч с показателем полезности "-3"

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» провёл на площадке 19 минут 40 секунд и заработал показатель полезности "-3".

Это произошло с российским форвардом во второй раз за последние три игры и третий раз по ходу сезона. «Каролина» одержала победу со счетом 5:1. Радулов отметился заброшенной шайбой в большинстве, которая позволила «Далласу» сравнять счёт, а затем был на льду при трёх последних голах «Каролины».

Всего на счету российского нападающего 15 (6+9) очков в 17 матчах сезона при показателе полезности «-5». Радулов входит в пятёрку худших игроков команды по показателю полезности.

Видео третьего гола Теуво Терявяйнена, сделавшего счёт 4:1, можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.