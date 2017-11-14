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АХЛ: защитник «Уилкс-Барре» Педан дисквалифицирован на три игры

Хоккей

Российский защитник клуба АХЛ «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» Андрей Педан дисквалифицирован на три матча за неправильную атаку в матче против «Провиденс Брюинз», состоявшемся 11 ноября. Возвращение на лёд хоккеиста состоится не ранее 25 ноября, когда его команда будет встречаться с «Сиракьюзом».

Педан в текущем регулярном чемпионате принял участие в 13 матчах и отметился 6 (1+5) баллами за результативность при показателе полезности «+8».

Видео нарушения Педана можно посмотреть на канале hockeyfights в YouTube.

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Источник: AHL Сообщить об ошибке
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