АХЛ: защитник «Уилкс-Барре» Педан дисквалифицирован на три игры

Российский защитник клуба АХЛ «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» Андрей Педан дисквалифицирован на три матча за неправильную атаку в матче против «Провиденс Брюинз», состоявшемся 11 ноября. Возвращение на лёд хоккеиста состоится не ранее 25 ноября, когда его команда будет встречаться с «Сиракьюзом».

Педан в текущем регулярном чемпионате принял участие в 13 матчах и отметился 6 (1+5) баллами за результативность при показателе полезности «+8».

Видео нарушения Педана можно посмотреть на канале hockeyfights в YouTube.