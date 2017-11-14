АХЛ: защитник «Уилкс-Барре» Педан дисквалифицирован на три игры

Российский защитник клуба АХЛ «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» Андрей Педан дисквалифицирован на три матча за неправильную атаку в матче против «Провиденс Брюинз», состоявшемся 11 ноября. Возвращение на лёд хоккеиста состоится не ранее 25 ноября, когда его команда будет встречаться с «Сиракьюзом».
Педан в текущем регулярном чемпионате принял участие в 13 матчах и отметился 6 (1+5) баллами за результативность при показателе полезности «+8».
Видео нарушения Педана можно посмотреть на канале hockeyfights в YouTube.
Русская неделя в Америке: Проворов играет по полчаса, Гурьянову пора в КХЛ
60 бросков по воротам Варламова, полезность Тарасенко, голевые засухи Гурьянова и Панарина, а также сводки из юниорских лиг Канады.