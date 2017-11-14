Селянне и Кария введены в Зал хоккейной славы

В Торонто прошла ежегодная церемония принятия членов в Зал хоккейной славы, основанный в 1943 году. В этом году этой чести удостоились известные канадские хоккеисты Дэйв Андрейчук, Пол Кария, Марк Рекки, финский нападающий Теэму Селянне, а также канадская хоккеистка Даниэль Гойетт.



Андрейчук в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграл кубок Стэнли в 2004 году. Принимал участие в матчах всех звёзд НХЛ в 1990 и 1994 годов. Является рекордсменом НХЛ по количеству голов в большинстве – 274.

Кария выступал в НХЛ с 1994 по 2010 годы. В 2002 году стал олимпийским чемпионом.

Рекки становился обладателем кубка Стэнли с тремя командами. В 1991 году с «Питтсбург Пингвинз, в 2006 с «Каролиной Харрикейнз» и в 2011 с «Бостон Брюинз».

Селянне становился обладателем кубка Стэнли в 2007 году с «Анахайм Дакс». Ему принадлежит рекорд по забитым шайбам в дебютном сезоне. В составе «Виннипег Джетс» в сезоне 1992/93 он забил 76 голов.

Гойетт становилась олимпийской чемпионкой в 2002 и 2006 году.

Фото можно посмотреть также в «твиттере» Hockey Hall of Fame.