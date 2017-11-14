Стали известны три звезды дня в НХЛ

НХЛ определила трёх звёзд прошедшего игрового дня, в котором состоялось два матча.

Первое звездой стал форвард «Каролины Харрикейнз» Теуво Терявяйнен, который оформил первый хет-трик в карьере, а также отдал передачу в победном матче с «Даллас Старз» (5:1).

Второе место занял нападающий «Калгари Флэймз» Марк Янковски, который оформил дубль, сделал голевую передачу и помог своей команде обыграть «Сент-Луис Блюз» со счётом 7:4.

Третьей звездой был признан нападающий «Каролины» Себастьян Ахо, который отметился голом и двумя передачами в матче с «Далласом» (5:1).