Макеев: хотел бы повторить свой покер в игре с “Ак Барсом”, нам отступать некуда

Нападающий “Витязя” Алексей Макеев подвёл итоги матча с “Сочи”, в котором его команда проиграла со счётом 2:4.



“Мы полностью контролировали игру в первых двух периодах. В третьем у нас были невынужденные удаления. Соперник понял, что мы надломились. Мы хорошо играли, контролировали игру весь матч. “Сочи” прибавил в игре в большинстве. У нас получилось удаление, и где-то мы недоразобрали этот момент, из-за чего и пропустили гол. При счёте 2:2 у нас уже старая традиция — команда надламывается, и соперник дожимает нас. Завтра будет новый день, разберём “Ак Барс”.



Впечатления от матча за олимпийскую сборную были неописуемыми. Хорошая команда попалась, я забил хорошие голы. С ребятами мы быстро нашли взаимопонимание. Всё хорошо получилось. Конечно, это останется в памяти навсегда. Первый матч за сборную и сразу же первый покер. Сразу же всё получилось. Хотелось бы повторить это в матче с “Ак Барсом”. Нужно побеждать, отступать уже дальше некуда”, — передаёт слова Макеева корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

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