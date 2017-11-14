До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Стало известно, с кем сыграет Шипачёв в первом матче после возвращения в СКА

Хоккей

СКА назвал состав на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом», который начнётся во Владивостоке в 12:30 мск.

Звёздный новичок поможет СКА выиграть. Прогнозы на игровой день КХЛ
СКА начнёт с победы дальневосточную серию, московское «Динамо» снова проиграет, а «Магнитка» уступит «Спартаку».

Первый матч после возвращения из НХЛ проведёт за питерских «армейцев» Вадим Шипачёв, он выйдет во втором звене с Никитой Гусевым и Николаем Прохоркиным.

СКА:
Коскинен (Коробов);
Зубарев – Войнов, Ковальчук – Прохоркин – Калинин;
Хафизуллин – Херсли, Гусев – Шипачёв – Плотников;
Яковлев – Рундблад, Тихонов – Коскиранта – Карпов;
Рыков – Гавриков, Барабанов – Каблуков – Кетов.

«Адмирал»:
Налимов (Бобков);
Ильин – Бартулис, Манукян – Райт – Саболич;
Морриссон – Волченков, Ткачёв – Саюстов – Александров;
Мнацян – Глухов, Казаков – Фищенко – Жафяров;
Мищенко, Воронин – Макаренко – Краснослободцев, Гибичеков.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Адмирал ХК СКА Вадим Шипачёв
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент