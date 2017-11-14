Стало известно, с кем сыграет Шипачёв в первом матче после возвращения в СКА

СКА назвал состав на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом», который начнётся во Владивостоке в 12:30 мск.

Звёздный новичок поможет СКА выиграть. Прогнозы на игровой день КХЛ СКА начнёт с победы дальневосточную серию, московское «Динамо» снова проиграет, а «Магнитка» уступит «Спартаку».

Первый матч после возвращения из НХЛ проведёт за питерских «армейцев» Вадим Шипачёв, он выйдет во втором звене с Никитой Гусевым и Николаем Прохоркиным.



СКА:

Коскинен (Коробов);

Зубарев – Войнов, Ковальчук – Прохоркин – Калинин;

Хафизуллин – Херсли, Гусев – Шипачёв – Плотников;

Яковлев – Рундблад, Тихонов – Коскиранта – Карпов;

Рыков – Гавриков, Барабанов – Каблуков – Кетов.

«Адмирал»:

Налимов (Бобков);

Ильин – Бартулис, Манукян – Райт – Саболич;

Морриссон – Волченков, Ткачёв – Саюстов – Александров;

Мнацян – Глухов, Казаков – Фищенко – Жафяров;

Мищенко, Воронин – Макаренко – Краснослободцев, Гибичеков.

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