Защитник «Нефтехимика» Андрей Сергеев выбыл на две недели

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров сообщил, что защитник Андрей Сергеев получил травму в матче с «Сибирью» (4:1) и пропустит две недели.

«У Андрея Сергеева травма нижней части тела. Он выбыл на две недели, в поездку с командой не полетел», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

26-летний Сергеев в текущем регулярном чемпионате провёл 30 матчей и набрал 11 (2+9) очков при показателе полезности «+7». На выезде «Нефтехимик» сыграет с «Йокеритом», «Витязем» и ЦСКА.