Бродо: Прайс и Бобровский — топ-вратари, но в свою команду взял бы первого

Легендарный канадский голкипер Мартин Бродо, в настоящее время являющийся ассистентом генерального менеджера «Сент-Луиса» и сборной Канады, поделился наблюдением о голкипере «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайсе и голкипере «Коламбус Блю Джекетс» Сергее Бобровском.

«Боб в последнее время прекрасен. Прошлый сезон провёл шикарно, в начале этого хорош. Его карьера развивалась немного не так, как у Прайса. По сути, она началась с его обмена из «Филадельфии». Забавно, что я играл против Сергея, когда он ещё выступал за «Флайерз». По мне, Прайс – один из лучших вратарей мира. Хотя и Бобровский в этом же ряду. Но тут нужно понимать, что игроков похожего уровня всегда хватало, просто у всех разные обстоятельства. Кэри играет за «Монреаль», а Боб – за «Коламбус». Вы же понимаете, насколько это разные вещи? В плане давления, в плане всего. Но в любом случае, если в моё время были я, Патрик Руа, Эд Белфор, Доминик Гашек, то сейчас новая волна топ-вратарей, среди которых определённо есть и Прайс, и Бобровский. Они сопоставимы с лучшими прежней эпохи. При этом если бы я набирал команду, то взял бы Прайса. В то же время вряд ли ошибся бы, выбрав Бобровского,» — цитирует Бродо «Спорт-экспресс».

Бобровский в этом сезоне одержал девять побед в 14 матчах, пропуская в среднем 2,24 шайбы за игру и отразив 92,5% бросков. Прайс выиграл три матча из 11 с процентом отражённых бросков 87,7 и коэффициентом надёжности 3,77.