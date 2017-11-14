На «Чемпионате» стартовал опрос «Нужны ли перемены в тренерском штабе «Салавата Юлаева»?». Команда Эркки Вестерлунда проиграла четыре из последних пяти матчей, а всего в сезоне одержала 15 побед в 31 игре и занимает шестое место в Восточной конференции.

Итоги дня КХЛ: Вестерлунду угрожает отставка? «Салават» проиграл аутсайдеру Ещё «Нефтехимик» ворвался в тройку лидеров Востока, а Локтионов вернулся в «Локомотив».

Предлагаются следующие варианты ответа:



— да, из-за поражений команда может не попасть в плей-офф;



— отставкой дело не решишь, но надо поговорить с Вестерлундом;



— без паники. Спады бывают у всех, а играть ещё много.

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