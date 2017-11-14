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Нужны ли перемены в тренерском штабе «Салавата Юлаева»

Хоккей

На «Чемпионате» стартовал опрос «Нужны ли перемены в тренерском штабе «Салавата Юлаева»?». Команда Эркки Вестерлунда проиграла четыре из последних пяти матчей, а всего в сезоне одержала 15 побед в 31 игре и занимает шестое место в Восточной конференции.

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Ещё «Нефтехимик» ворвался в тройку лидеров Востока, а Локтионов вернулся в «Локомотив».

Предлагаются следующие варианты ответа:

— да, из-за поражений команда может не попасть в плей-офф;

— отставкой дело не решишь, но надо поговорить с Вестерлундом;

— без паники. Спады бывают у всех, а играть ещё много.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Салават Юлаев Эркка Вестерлунд
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