Шипачёв забил гол в первом матче за СКА после возвращения из НХЛ

Нападающий Вадим Шипачёв забросил шайбу в первом матче за СКА после возвращения из НХЛ.

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Форвард открыл счёт во втором периоде матча с «Адмиралом», реализовав большинство.



Шипачёв после сезона-2016/17 подписал контракт с «Вегас Голден Найтс» на $ 9 млн, но перед стартом чемпионата был формально отправлен в АХЛ. В сезоне он провёл три игры и забил один гол, а затем вновь был отправлен в фарм-клуб. Он провёл несколько тренировок с командой, а затем покинул расположение клуба. «Вегас» дисквалифицировал хоккеиста, а затем расторг с ним контракт, при этом Шипачёв объявил о завершении карьеры в НХЛ.

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Видео гола Шипачёва можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.