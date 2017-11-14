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Вик. Шалаев: к Густаффсону претензий нет, нужно было расстаться с 1 легионером

Хоккей

Генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев прокомментировал решение расторгнуть контракт с защитником Эриком Густаффсоном.

«Эрик — человек слова и человек дела. Все мы помним, как, дав слово вернуться в Омск спустя год, Эрик сдержал его. Никогда к нему не было претензий по самоотдаче, он всегда бесстрашно защищал ворота, блокировал броски, если нужно, мог проводить на льду большое количество времени. К сожалению, в нынешнем сезоне сложилась такая ситуация, при которой клубу необходимо расстаться с одним из иностранцев.

В КХЛ существует лимит на легионеров, кроме того из-за большого количества травмированных нам нужны нападающие. А значит, держать на скамейке запасных защитника-легионера нет никакого смысла. Не забывайте ещё о потолке зарплат, который требуется выдерживать. С Эриком мы расстаёмся друзьями, желаем ему только успехов и как можно больше новых побед. С таким характером, как у него, они обязательно будут", — цитирует Шалаева пресс-служба клуба.

«Авангард» расторг контракт с защитником Густафссоном
Источник: Официальный сайт ХК "Авангард" Сообщить об ошибке
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ХК Авангард Эрик Густафссон
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