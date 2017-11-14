Вик. Шалаев: к Густаффсону претензий нет, нужно было расстаться с 1 легионером

Генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев прокомментировал решение расторгнуть контракт с защитником Эриком Густаффсоном.

«Эрик — человек слова и человек дела. Все мы помним, как, дав слово вернуться в Омск спустя год, Эрик сдержал его. Никогда к нему не было претензий по самоотдаче, он всегда бесстрашно защищал ворота, блокировал броски, если нужно, мог проводить на льду большое количество времени. К сожалению, в нынешнем сезоне сложилась такая ситуация, при которой клубу необходимо расстаться с одним из иностранцев.

В КХЛ существует лимит на легионеров, кроме того из-за большого количества травмированных нам нужны нападающие. А значит, держать на скамейке запасных защитника-легионера нет никакого смысла. Не забывайте ещё о потолке зарплат, который требуется выдерживать. С Эриком мы расстаёмся друзьями, желаем ему только успехов и как можно больше новых побед. С таким характером, как у него, они обязательно будут", — цитирует Шалаева пресс-служба клуба.