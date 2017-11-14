Хацей: «Югра» увеличила посещаемость на 10%, это заслуга и нашей молодёжи

Генеральный менеджер «Югры» Евгений Хацей поделился мнением о перспективах молодых воспитанниках клуба.



«Молодых игроков не надо перехваливать — но надо отмечать. Вообще, нас радует, что тренерский штаб „Югры“ активно привлекает молодёжь, она вытесняет ветеранов, с некоторыми из которых мы расстаёмся.

Из молодых Анатолий Емелин и его помощники отмечают защитников Мелякова и Юшкевича, форвардов Беляева и того же Шэна.



Ставка на молодёжь может негативно повлиять на посещаемость? Последние статистические данные показывают, что, если сравнивать с прошлым сезоном, „Югре“ удалось увеличить посещаемость домашних матчей на 10%. То есть аудитория каждой домашней встречи увеличилась примерно на 300 человек.

Считаем, что ставка на молодёжь и на своих воспитанников позволяет нам привлечь дополнительную аудиторию. Уверены, что на каком-то этапе это отразится и на результатах „Югры“, и на её перспективах. Позитивные тенденции будем закреплять», — цитирует Хацея Russia-Hockey.ru.