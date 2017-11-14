Петерссон: на Евротуре играл с Умарком, он неплох в большинстве и имеет чутьё

Нападающий «Авангарда» Андре Петерссон поделился мнением о своём выступлении на Евротуре в составе сборной Швеции.



«Турнир в целом был хорошим, всегда приятно выступать в составе национальной сборной. Нам удавалось реализовывать большинство. Что касается тех двух голевых передач, это не было наигранной комбинацией или чем-то спланированным заранее. Я играл вместе с Умарком, который выступает за „Салават Юлаев“, он очень неплох в большинстве, обладает прекрасным хоккейным чутьем. Получил две отличные передачи от него и в свою очередь отдал два удачных паса, которые привели к голам. После этих матчей я рассчитываю играть в „Авангарде“ на ещё более высокой скорости и просто лучше в целом», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

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