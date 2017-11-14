Нападающий Олег Губин расторг контракт с «Амуром»

Хоккейный клуб «Амур» и нападающий Олег Губин расторгли контракт по взаимному соглашению сторон, информирует официальный сайт хабаровской команды.



В нынешнем сезоне Губин провёл за хабаровский клуб 14 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей при показателе полезности «-6». Провёл три силовых приёма, блокировал 16 бросков. Среднее игровое время 36-летнего форварда составило 13 минут и 33 секунды.



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