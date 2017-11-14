100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Нападающий Олег Губин расторг контракт с «Амуром»

Хоккей

Хоккейный клуб «Амур» и нападающий Олег Губин расторгли контракт по взаимному соглашению сторон, информирует официальный сайт хабаровской команды.

В нынешнем сезоне Губин провёл за хабаровский клуб 14 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей при показателе полезности «-6». Провёл три силовых приёма, блокировал 16 бросков. Среднее игровое время 36-летнего форварда составило 13 минут и 33 секунды.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Источник: Официальный сайт ХК "Амур" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Амур Олег Губин
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент