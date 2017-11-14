Стиллман: «Адмирал» достойно сражался, нужно было забивать в большинстве

Главный тренер дальневосточного «Адмирала» Фредрик Стиллман поделился эмоциями от матча с петербургским СКА, в котором его подопечные потерпели поражение со счётом 0:2.



«Команда сражалась достойно против очень мощного соперника. Надо было забивать в большинстве, тогда был бы шанс на успех», — приводит слова Стиллмана официальный сайт команды из Владивостока.



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