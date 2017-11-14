Бадюков: Шипачёв сыграл спокойно, основной экзамен для него будет в декабре

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков оценил игру нападающего СКА Вадима Шипачёва в первом матче после возвращения в питерский клуб.

«Я ожидал, что «Адмирал» агрессивнее сыграет в атаке, но их мастерство и опыт не сработали. «Адмирал» пытался использовать свои моменты, но у него это не получилось. В этой встрече победила та команда, у которой выше процент реализации бросков. Это СКА. Нельзя сказать, что Шипачёв заменил Дацюка, потому что впереди ещё дальний выезд. Не успели ещё отойти некоторые игроки от Евротура и олимпийской сборной. Они сыграли по наитию, и какой-то усталости мы не наблюдали. Но это только внешне.



Касаемо Шипачёва, думаю, что он не показал какого-то максимума. Он сыграл абсолютно спокойно, как и в прошлых сезонах, на своём уровне. Так получилось, что он забросил шайбу. Это почётно. В своей дебютной встрече в НХЛ Вадим забил, и здесь он тоже отличился. Открытия у Шипачёва получаются. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Взаимопонимание с партнёрами ему пока придётся на Дальнем Востоке находить. Это интересная ситуация, но не более того. Всё как-то буднично и спокойно. Основной экзамен для Шипачёва будет в декабре», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.