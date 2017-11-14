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«Куньлунь» уступил «Динамо» по буллитам, поражение стало третьим подряд

Хоккей

Китайский «Куньлунь Ред Стар» не справился на домашнем льду с московским «Динамо», встреча завершилась в серии буллитов со счётом 1:2. Пекинский клуб проиграл 8 из 10 последних игр.

Счёт на 8-й минуте открыл защитник «Динамо» Юусо Хиетанен. За 10 минут до окончания основного времени матча нападающий хозяев Кори Кейн удачным броском восстановил равновесие на табло. Овертайм прошёл без заброшенных шайб, а в серии буллитов сильнее оказались гости, победный бросок реализовал Михаил Варнаков.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2017, вторник. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1 : 2 0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1
Динамо М
Москва
0:1 – Хиетанен (Варнаков) – 07:34 (5x4), 1:1 – Кейн (Ип, Блэкер) – 49:49 (5x5), 1:2 – Варнаков – 65:00 ( ПБ)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Куньлунь Ред Стар ХК Динамо Москва
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