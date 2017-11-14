«Куньлунь» уступил «Динамо» по буллитам, поражение стало третьим подряд

Китайский «Куньлунь Ред Стар» не справился на домашнем льду с московским «Динамо», встреча завершилась в серии буллитов со счётом 1:2. Пекинский клуб проиграл 8 из 10 последних игр.



Счёт на 8-й минуте открыл защитник «Динамо» Юусо Хиетанен. За 10 минут до окончания основного времени матча нападающий хозяев Кори Кейн удачным броском восстановил равновесие на табло. Овертайм прошёл без заброшенных шайб, а в серии буллитов сильнее оказались гости, победный бросок реализовал Михаил Варнаков.

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