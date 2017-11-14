«Торонто» вызвал нападающего Никиту Сошникова из фарм-клуба

Клуб «Торонто Мэйпл Лифс» вызвал из фарм-клуба российского нападающего Никиту Сошникова, информирует Sportsnet. Напомним, ранее сообщалось, что россиянин, если бы не был вызван в основную команду до 15 ноября, мог бы отправиться в КХЛ.



В нынешнем сезоне Сошников не провёл ни одного матча в НХЛ. В АХЛ на его счету 11 игр и 12 (5+7) набранных очков. Всего в Национальной хоккейной лиге 24-летний Сошников сыграл 67 матчей и набрал 14 (7+7) очков.



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