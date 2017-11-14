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В. Воробьёв: игра в атаке у «Динамо» совсем не получается, будем работать

Хоккей

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв прокомментировал гостевую победу своей команды в матче с «Куньлунь Ред Стар» (2:1 Б).

«Трудный был перелёт, нелегко пришлось и в самой игре, вратарь нас поддерживал на протяжении всего матча. Играло много молодых ребят, даём им дорогу. Неплохо сыграло молодёжное звено. Игра в атаке у нас ещё не совсем получается, будем работать над этим», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

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«Куньлунь» уступил «Динамо» по буллитам, поражение стало третьим подряд
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Динамо Москва Владимир Воробьёв
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