В. Воробьёв: игра в атаке у «Динамо» совсем не получается, будем работать

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв прокомментировал гостевую победу своей команды в матче с «Куньлунь Ред Стар» (2:1 Б).



«Трудный был перелёт, нелегко пришлось и в самой игре, вратарь нас поддерживал на протяжении всего матча. Играло много молодых ребят, даём им дорогу. Неплохо сыграло молодёжное звено. Игра в атаке у нас ещё не совсем получается, будем работать над этим», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.



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«Куньлунь» уступил «Динамо» по буллитам, поражение стало третьим подряд