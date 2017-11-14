Ковальчук после игры с «Адмиралом» поздравил Шипачёва с возвращением в СКА

Нападающий петербургского СКА Илья Ковальчук после выигранного матча с дальневосточным «Адмиралом» (2:0) поздравил форварда Вадима Шипачёва с возвращением в «армейский» клуб. Шипачёв сумел записать на свой счёт победную шайбу в ворота «моряков».



«#87 с нами! Всех — с победой», — написал Ковальчук в своём «инстаграме».



Шипачёв вернулся из клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс», в котором провёл только три матча, и подписал контракт со СКА несколько дней назад.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Ильи Ковальчука.