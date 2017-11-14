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Ковальчук после игры с «Адмиралом» поздравил Шипачёва с возвращением в СКА

Хоккей

Нападающий петербургского СКА Илья Ковальчук после выигранного матча с дальневосточным «Адмиралом» (2:0) поздравил форварда Вадима Шипачёва с возвращением в «армейский» клуб. Шипачёв сумел записать на свой счёт победную шайбу в ворота «моряков».

«#87 с нами! Всех — с победой», — написал Ковальчук в своём «инстаграме».

Шипачёв вернулся из клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс», в котором провёл только три матча, и подписал контракт со СКА несколько дней назад.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Ильи Ковальчука.

Первый гол Шипачёва после возвращения в СКА стал победным в игре с «Адмиралом»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК СКА Вадим Шипачёв Илья Ковальчук
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