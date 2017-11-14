Нападающий молодёжной сборной России Андрей Алтыбармакян поделился впечатлениями после поражения во встрече со сборной OHL (2:4).
«Особенность четвёртой игры серии — за 15 лет истории турнира только одна победа? Сложно судить. Всё-таки я первый раз выступаю на этой серии. Наверное, после половины игр пауза получается слишком длинной, вот мы в третьем периоде немного выбились из колеи, буквально две смены, а потом уже пришлось отыгрываться. Но всё равно вся эта статистика — не оправдание. Надо было выходить и брать игру, так как дальше будет только сложнее.
У соперника преимущество в свежести? Да надо просто меньше ошибок делать, и тогда не скажется так их свежесть. У нас свои козыри: сборная России всегда становится командой, сыграй мы вместе хоть одну игру, хоть десять», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.
Алтыбармакян: статистика — не оправдание для поражения сборной России
Нападающий молодёжной сборной России Андрей Алтыбармакян поделился впечатлениями после поражения во встрече со сборной OHL (2:4).