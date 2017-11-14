Дубль Галузина не спас «Торпедо» от поражения в матче с «Автомобилистом»

Нижегородское «Торпедо» на домашней арене потерпело поражение в матче с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Встреча завершилась со счётом 2:4.



В составе команды хозяев обе заброшенные шайбы на свой счёт записал Владимир Галузин. У «Автомобилиста» голами сумели отметиться Дуайт Кинг, Илья Крикунов, Егор Миловзоров и Пьер-Александр Паренто, для которого шайба стала первой за клуб из Екатеринбурга.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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