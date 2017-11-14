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Дубль Галузина не спас «Торпедо» от поражения в матче с «Автомобилистом»

Хоккей

Нижегородское «Торпедо» на домашней арене потерпело поражение в матче с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Встреча завершилась со счётом 2:4.

В составе команды хозяев обе заброшенные шайбы на свой счёт записал Владимир Галузин. У «Автомобилиста» голами сумели отметиться Дуайт Кинг, Илья Крикунов, Егор Миловзоров и Пьер-Александр Паренто, для которого шайба стала первой за клуб из Екатеринбурга.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2017, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
2 : 4 1:0, 1:2, 0:2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Галузин (Григорьев, Паршин) – 04:13 (5x5), 1:1 – Кинг (Паре) – 24:07 (5x5), 1:2 – Крикунов (Миловзоров, Трямкин) – 24:34 (5x5), 2:2 – Галузин (Костицын) – 33:46 (5x4), 2:3 – Паренто – 43:58 (5x5), 2:4 – Миловзоров (Кучерявенко, Трямкин) – 46:45 (5x4)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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